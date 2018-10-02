СМИ: "Арсенал" нашел, кем заменить Рэмси

"Арсенал" хочет приобрести полузащитника "Наполи" Петра Зелиньски, утверждает Sport Mediaset. 24-летний поляк рассматривается тренерским штабом "канониров" в качестве замены хавбеку Аарону Рэмси.

Контракт 27-летнего валлийца с лондонским клубом истекает летом 2019 года. Ранее сообщалось, что тот не смог договориться с руководством "Арсенала" о новом соглашении.

В текущем сезоне Зелиньски провел 8 матчей за "Наполи" и забил 2 гола. Рэмси принял участие 8 играх в составе "Арсенала" и отметился 2 результативными передачами.

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