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СМИ: "Арсенал" намерен опередить "Челси" и "Ювентус" в борьбе за Головина

Александр ГОЛОВИН (слева), Сергей ИГНАШЕВИЧ (в центре), Домагой Вида. Фото Александр ФЕДОРОВ, "СЭ"
Александр ГОЛОВИН (слева), Сергей ИГНАШЕВИЧ (в центре), Домагой Вида. Фото Александр ФЕДОРОВ, "СЭ"

Как утверждает Transfer Market Web, "Арсенал" намерен опередить "Челси" и "Ювентус" в борьбе за полузащитника ЦСКА и сборной России Александра Головина

По информации источника, сам 22-летний игрок еще не решил, где продолжит карьеру после выступления на чемпионате мира-2018. ЦСКА готов расстаться с игроком за 35 миллионов евро. 

На ЧМ-2018 Головин отметился одним голом и двумя результативными передачами в пяти матчах. Британское издание ForFourTwo включило игрока в десятку главных открытий турнира.

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