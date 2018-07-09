СМИ: "Арсенал" намерен опередить "Челси" и "Ювентус" в борьбе за Головина

Как утверждает Transfer Market Web, "Арсенал" намерен опередить "Челси" и "Ювентус" в борьбе за полузащитника ЦСКА и сборной России Александра Головина.

По информации источника, сам 22-летний игрок еще не решил, где продолжит карьеру после выступления на чемпионате мира-2018. ЦСКА готов расстаться с игроком за 35 миллионов евро.

На ЧМ-2018 Головин отметился одним голом и двумя результативными передачами в пяти матчах. Британское издание ForFourTwo включило игрока в десятку главных открытий турнира.

Таблица переходов РФПЛ //

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