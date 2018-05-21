СМИ: "Арсенал" на этой неделе назначит Эмери главным тренером

Руководство "Арсенала" единогласно приняло решение назначить на пост главного тренере Унаи Эмери, сообщает BBC. В конце апреля 46-летний испанский специалист объявил, что покинет "ПСЖ" после завершения сезона-2017/18. За два года работы с парижанами он выиграл семь трфоеев, включая один титул чемпиона Франции.

Ранее появлялась информация о том, что сменщиком Арсена Венгера, который возглавлял "канониров" 22 года, может стать бывший полузащитник команды, помощник Хосепа Гвардьолы в "Манчестер Сити" Микель Артета. Позже боссы лондонцев сочли, что последний не обладает достаточным опытом.

По информации источника, официально о назначении Эмери новым главным тренером "Арсенала" будет объявлено до конца этой недели. Также до 27 мая должна состояться первая пресс-конференция испанца в новом статусе.

Прощай, Венгер. Да здравствует Гвардьола! //

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