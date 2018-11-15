СМИ: "Арсенал" и "Челси" проявляют интерес к бразильскому защитнику

"Арсенал" и "Челси" проявляют интерес к защитнику "Атлетику Минейру" Эмерсону Апаресиду, сообщает O Tempo. Бразильский спортсмен может переехать в английский чемпионат уже этим летом.

Скауты английских клубов внимательно наблюдают за Эмерсоном. 19-летний бразилец способен закрыть всю правую бровку. "Арсенал" и "Челси" планируют совершить сделку этим летом. "Атлетику Минейру" может согласиться на продажу футболиста из-за сложных финансовых условий.

В нынешнем сезоне бразилец провел 19 матчей в чемпионате Бразилии за "Атлетику Минейру" и забил один мяч. Эмерсон принял участие в трех матчах за молодежную сборную Бразилии.