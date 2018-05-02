СМИ: "Арсенал" хочет пригласить молодого и перспективного тренера за небольшие деньги

Руководство "Арсенала" продолжает усиленные поиски нового главного тренера, сообщает The Telegraph. Боссы клуба склоняются к варианту с приглашением молодого и перспективного специалиста с невысокой зарплатой.
По данным источника, в шорт-лист "Арсенала" входят 36-летний тренер "Манчестер Сити" Микель Артета, 41-летний Патрик Виейра ("Нью-Йорк Сити"), 43-летний Леонарду Жардим ("Монако"), 50-летний Массимилиано Аллегри и 30-летний Юлиан Нагельсманн ("Хоффенхайм").
Отмечается, что новый тренер "Арсенала" получит на усиление состава 57 миллионов евро. Напомним, что по окончании сезона команду покинет Арсен Венгер. Француз зарабатывал в "Арсенале" около 9 миллионов евро в год.
- Манчестер Сити
- Арсен Венгер
- Арсенал Лондон
- Массимилиано Аллегри
- Хоффенхайм
- Патрик Виейра
- Монако
- Микель Артета
- Нью-Йорк Сити
- Леонарду Жардим
- Юлиан Нагельсманн
Headliner85
Берите Аленичева- он уже добивался успеха с Арсеналом)
12:06
клад555
9 мультов Венгеру?Арсенал сбрендил!
11:50
kolan
Лео Слуцкого прохлопали :)
11:03