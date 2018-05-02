10:43 | Футбол — Англия

СМИ: "Арсенал" хочет пригласить молодого и перспективного тренера за небольшие деньги

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Руководство "Арсенала" продолжает усиленные поиски нового главного тренера, сообщает The Telegraph. Боссы клуба склоняются к варианту с приглашением молодого и перспективного специалиста с невысокой зарплатой.

По данным источника, в шорт-лист "Арсенала" входят 36-летний тренер "Манчестер Сити" Микель Артета, 41-летний Патрик Виейра ("Нью-Йорк Сити"), 43-летний Леонарду Жардим ("Монако"), 50-летний Массимилиано Аллегри и 30-летний Юлиан Нагельсманн ("Хоффенхайм").

Отмечается, что новый тренер "Арсенала" получит на усиление состава 57 миллионов евро. Напомним, что по окончании сезона команду покинет Арсен Венгер. Француз зарабатывал в "Арсенале" около 9 миллионов евро в год.

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КОММЕНТАРИИ (3)
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Headliner85

Берите Аленичева- он уже добивался успеха с Арсеналом)

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клад555

9 мультов Венгеру?Арсенал сбрендил!

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kolan

Лео Слуцкого прохлопали :)

11:03

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