СМИ: "Арсенал" хочет подписать Махреза

Лондонский "Арсенал" проявляет интерес к полузащитнику "Лестера" Рияду Махрезу, сообщает Sky Sports. Ранее алжирец попросил руководство "лис" отпустить его в другой клуб.

Отметим, действующий контракт Махреза с "Лестером" истекает в 2020 году. Клуб хочет получить от продажи алжирца 40 миллионов евро. В прошедшем сезоне в чемпионате Англии Махрез провел 36 игр, в которых он смог отличиться 6 раз и 3 раза ассистировать своим партнерам. В Лиге чемпионов футболист провел 9 игр, забил 4 гола и сделал 2 результативных паса.