СМИ: "Арсенал" готов заплатить 30 миллионов фунтов за Давида Луиза

Руководство "Арсенала" рассматривает возможность подписания контракта с защитником "Челси" Давидом Луизом, сообщает Daily Express. По информации источника, "канониры" готовы заплатить за переход 30-летнего бразильца в зимнее трансферное окно 30 миллионов фунтов стерлингов.

Ранее главный тренер "синих" Антонио Конте отказался обсуждать слухи о возможном уходе игрока обороны. По данным СМИ, на Луиза также претендуют "Бавария", "Манчестер Юнайтед", "Ювентус" и "Реал".

В этом сезоне защитник принял участие в 13 матчах во всех клубных турнирах, забив 2 мяча. В последний раз он выходил на поле в составе "Челси" 22 ноября во встрече Лиги чемпионов против "Карабаха" (4:0).