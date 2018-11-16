СМИ: Арнаутович готов остаться в "Вест Хэме" только за 200 тысяч фунтов в неделю

Нападающий "Вест Хэма" Марко Арнаутович требует от клуба повысить зарплату, сообщают британские СМИ.

По данным The Sun, австриец хочет зарабатывать 200 тысяч фунтов в неделю. В противном случае он хочет покинуть клуб. В "Вест Хэме" считают такие запросы игрока чрезмерными и не намерены соглашаться.

Ранее сообщалось, что футболист может перейти в "Манчестер Юнайтед". Также была информация об интересе со стороны "Интера".

29-летний игрок в текущем сезоне провел 11 матчей за "Вест Хэм" и забил пять мячей при одной голевой передаче.

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