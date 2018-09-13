СМИ: Английские клубы завышают данные о посещаемости домашних матчей

Клубы английской премьер-лиги регулярно завышают данные о посещаемости их домашних матчей, сообщает ВВС.

По данным источника, несколько клубов обнародовали количество зрителей на трибунах, не соответствующие данным полиции. Это, в частности, "Вест Хэм", "Тоттенхэм", "Манчестер Сити", "Саутгемптон", "Челси" и "Уотфорд". У "Вест Хэма" и "Манчестер Сити" не совпали данные по 12 матчам. При этом по такому же количеству матчей полностью совпали данные полиции и "Манчестер Юнайтед".

Причина такого явления в том, что многие клубы не считаю, сколько зрителей на стадионе, а указывают число проданных билетов. Регламент это не нарушает, но без учета остаются пропускающие матчи владельцы сезонных абонементов.