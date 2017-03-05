09:35 | ФУТБОЛ — Англия

СМИ: Аллегри договорился о контракте с "Арсеналом"

0
0
0
0

Главный тренер "Ювентуса" Массимилиано Аллегри с большой долей вероятности продолжит карьеру в "Арсенале". Как утверждает The Sunday Express, итальянский специалист достиг устной договоренности о переходе в лондонский клуб. Но соглашение будет подписано только после ухода Арсена Венгера с поста наставника "канониров". Француз еще не определился, будет ли продлевать контракт.

Ранее Аллегри отказался комментировать слухи о своем будущем. Но источник утверждает, что он даже согласовал с "Арсеналом" возможные покупки.

 

0
0
0
0
Материалы REN-TV

Пляска сволочей...

Работаем, брат. Работаем, сестра...

Путин понад усё...

Выяснилось, что значит последняя фраза пилота Ту-154 про закрылки: 3D...

Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ
Войти, чтобы оставить комментарий
Материалы других СМИ
Материалы других СМИ