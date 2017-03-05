СМИ: Аллегри договорился о контракте с "Арсеналом"

Главный тренер "Ювентуса" Массимилиано Аллегри с большой долей вероятности продолжит карьеру в "Арсенале". Как утверждает The Sunday Express, итальянский специалист достиг устной договоренности о переходе в лондонский клуб. Но соглашение будет подписано только после ухода Арсена Венгера с поста наставника "канониров". Француз еще не определился, будет ли продлевать контракт.

Ранее Аллегри отказался комментировать слухи о своем будущем. Но источник утверждает, что он даже согласовал с "Арсеналом" возможные покупки.