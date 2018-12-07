СМИ: Алексис Санчес отправился восстанавливаться от травмы в Чили

Нападающий "Манчестер Юнайтед" Алексис Санчес отправился в Чили, где будет восстанавливаться от травмы подколенного сухожилия, которую получил на одной из тренировок "красных дьяволов" перед матчем 14-го тура чемпионата Англии против "Саутгемптона"​, сообщает Mirror.

Санчес попросил главного тренера "Манчестер Юнайтед" отправиться на Родину.

– Это не маленькая мышечная травма, которая пройдет за неделю или 10 дней, – приводит слова Моуринью Mirror. – У него серьезное повреждение и я разрешил ему улететь в Чили на некоторое время.

Ранее появлялась информация, что 29-летний чилийский форвард недоволен положением в команде и хочет покинуть клуб. Футболист является одним из самых высокооплачиваемых игроков "Манчестера Юнайтеда" – зарабатывает 394 тысячи евро в неделю.

В текущем сезоне Санчес сыграл в 15 матчах во всех турнирах, забил три гола и отдал две голевые передачи.