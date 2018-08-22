СМИ: Алексис Санчес может сыграть с "Тоттенхэмом"

Форвард "Манчестер Юнайтед" Алексис Санчес может сыграть в матче третьего тура чемпионата Англии против "Тоттенхэма", сообщает Mirror.

Ранее форвард из-за повреждения пропустил матч против "Брайтона" (2:3). Главный тренер "МЮ" Жозе Моуринью предположил, что чилиец выбыл на неделю или две. Однако в своем инстаграме нападающий сообщил, что возвращается к тренировкам.

В текущем сезоне 29-летний футболист провел один матч за "Манчестер Юнайтед". Матч "МЮ" - "Тоттенхэм" состоится 27 августа и начнется в 22.00 по московскому времени.