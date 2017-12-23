СМИ: Агуэро недоволен своим положением в "Манчестер Сити"

Нападающий "Манчестер Сити" Серхио Агуэро недоволен своим положением в команде при Хосепе Гвардьоле, сообщает Daily Mail. По информации источника, 29-летний аргентинец не уверен в своем будущем в стане "горожан" из-за недостаточного игрового времени.

Отмечается, что перед началом сезона Агуэро обсуждал этот вопрос с президентом клуба Халдуном Аль Мубараком. Несмотря на этот разговор, игрок уверен, что положение дел в этом сезоне не изменилось. Он рад тому, что команда показывает хорошие результаты, но хотел бы чаще выходить на поле.

Вместе с тем, источники, близкие к Гвардьоле, утверждают, что у тренера и нападающего нет конфликтов - аргентинец является любимым игроком сына испанского специалиста и тот не собирается продавать его.

В этом сезоне форвард принял участие в 19 матчах, забив 13 мячей и отдав 3 результативные передачи. В двух случаях аргентинец выходил на поле со скамейки запасных, а в 9 - его меняли по ходу встречи. Еще в 5 играх он оставался в запасе, а также 2 раза не был включен в заявку на игры. Контракт Агуэро с "Сити" рассчитан до конца сезона-2019/20.