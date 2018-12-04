СМИ: Агуэро и Зинченко не сыграют за "Манчестер Сити" против "Уотфорда"

Форвард Серхио Агуэро и полузащитник, выступающий в клубе на позиции защитника, Александр Зинченко не помогут "Манчестер Сити" в выездном матче 15-го тура чемпионата Англии против "Уотфорда", сообщают британские СМИ.

Как информирует Manchester Evening News, оба игрока травмированы. Напомним, что Зинченко сломал нос его партнер по команде Фернандинью. Он тренировался в специальной маске, но на матч все же не поедет.

Матч "Уотфорд" - "Манчестер Сити" начнется в 23.00 по московскому времени.

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