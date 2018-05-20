СМИ: Абрамовичу не продлили британскую визу

По информации The Bell, владельцу "Челси" Роману Абрамовичу отказали в продлении британской визы.

Сообщается, что несколько недель назад у бизнесмена истекла британская виза инвестора, а новую ему не выдали. Из-за этого он не смог присутствовать на финале Кубка Англии, где "Челси" обыграл "Манчестер Юнайтед" (1:0).

Два источника утверждают, что визу владельцу клуба не выдали после того, как истекло действие предыдущей три недели назад. Другой источник издания отметил, что официального отказа в выдаче новой визы не было, британские власти продолжают рассматривать документы предпринимателя.

51-летний россиянин стал владельцем "Челси" в 2003 году.