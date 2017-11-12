СМИ: Абрамович зовет Дзолу в "Челси"

Экс-полузащитник "Челси" Джанфранко Дзола может вернуться в лондонский клуб, сообщает The Sun. Ему предложен пост технического директора. Ранее эту должность из-за конфликта с исполнительным директором Мариной Грановской покинул Мичел Эменало.

Отъезд Эменало создает напряженность с ситуацией вокруг главного тренера Антонио Конте. Владелец клуба Роман Абрамович хочет сохранить наставника, поэтому предложил пост Дзоле. По его мнению, бывший игрок команды сможет связать Конте и Грановскую.

Напомним, Дзола выступал за "Челси" с 1996 по 2003 год. В 2008 году начал тренерскую карьеру. Возглавлял "Вест Хэм", "Уотфорд", "Кальяри" и "Бирмингем".