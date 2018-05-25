СМИ: Абрамович согласился заплатить "Наполи" восемь миллионов евро отступных за Сарри

"Челси" готов заплатить "Наполи" отступные, чтобы назначить главным тренером Маурицио Сарри, сообщает британский таблоид The Sun.

По данным издания, владелец клуба Роман Абрамович после переговоров со специалистом предложил ему двухлетний контракт и согласился заплатить компенсацию "Наполи" в восемь миллионов евро. Несмотря на увольнение, специалист остается на контракте в бывшем клубе.

Ранее La Repubblica сообщала, что "Челси" готов заплатить отступные, но хочет уменьшить эту сумму до четырех миллионов евро. Кроме того, английскому клубу осталось согласовать условия ухода из команды Антонио Конте. Сообщалось, что им придется заплатить тренеру неустойку за досрочный разрыв контракта.