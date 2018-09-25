СМИ: Абрамович рассчитывает продать "Челси" за 3 миллиарда фунтов

Владелец "Челси" Роман Абрамович рассматривает вариант продажи клуба за сумму не меньше, чем 3 миллиарда фунтов стерлингов, сообщает Bloomberg со ссылкой на источник, знакомый с переговорами. Ранее сообщалось, что Абрамович отклонил предложение богатейшего человека Великобритании Джима Рэтклиффа, который предлагал за клуб 2 миллиарда фунтов.

По версии Bloomberg, российский бизнесмен продает "Челси" из-за желания уберечь активы от возможных американских санкций.

Летом в Sunday Times появилась информация, что Абрамович нанял инвестиционный банк для рассмотрения вопроса продажи "Челси". Тем не менее, в клубе информацию опровергли.

В 2003 году Абрамович купил "Челси" за 140 миллионов фунтов. За это время клуб выиграл пять чемпионатов, пять Кубков и два Суперкубка Англии, три Кубка лиги, Лигу чемпионов и Лигу Европы (всего 17 трофеев). За предыдущие 98 лет "Челси" завоевал только девять титулов: один чемпионский титул, выиграл один Кубок и два Суперкубка Англии, два Кубка лиги, а также два Кубка и один Суперкубок УЕФА.