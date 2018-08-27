СМИ: Абрамович продаст "Челси" не меньше, чем за 2,5 миллиарда фунтов

Владелец "Челси" Роман Абрамович рассматривает вариант продажи клуба за сумму не меньше, чем 2,5 миллиарда фунтов стерлингов, сообщает The Times. Ранее сообщалось, что Абрамович отклонил предложение богатейшего человека Великобритании Джима Рэтклиффа, который предлагал за клуб 2 миллиарда фунтов.

По данным Sunday Times, Абрамович нанял инвестиционный банк для рассмотрения вопроса продажи "Челси". Тем не менее, в клубе информацию опровергли.

В 2003 году Абрамович купил "Челси" за 140 миллионов фунтов.