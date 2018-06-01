СМИ: Абрамович отозвал заявление на получение британской визы

Российский владелец "Челси" Роман Абрамович отозвал заявление на продление инвестиционной визы Великобритании, сообщает The Sun со ссылкой на лиц, близких к предпринимателю.
Отмечается, что бизнесмен больше не нуждается в британской визе после получения израильского гражданства, так как оно дает ему право находиться на территории Великобритании до шести месяцев. Абрамович получил удостоверение личности гражданина Израиля в понедельник, 28 мая.
Напомним, 20 мая издание The Bell сообщило, что бизнесмену отказали в продлении британской визы. Из-за этого он не смог присутствовать на финале Кубка Англии, в котором "Челси" обыграл "Манчестер Юнайтед" (1:0) 19 мая.
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Ботаникум
Несгибаемый Рома круче Моисея!!!!!!!
10:26
Ботаникум
fatka --------- Ага, вместе с "Челси"!!!
10:24
fatka
Давай снова на Чукотку...
10:16