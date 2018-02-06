СМИ: Абрамович не намерен увольнять Конте

Владелец "Челси" Роман Абрамович не хочет увольнять главного тренера Антонио Конте. Как сообщает Sky Sports, "синие" не ведут работу по поиску нового тренера. Отмечается, что это связано с тем, что в скором времени лондонцам предстоят важные игры против "Барселоны" в Лиге чемпионов и "Манчестер Юнайтед" в чемпионате Англии.

Напомним, ранее в СМИ появилась информация о том, что Конте будет уволен. На должность главного тренера команды будет назначен Луис Энрике.