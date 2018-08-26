СМИ: Абрамович нанял инвестиционный банк для помощи в продаже "Челси"

Российский бизнесмн Роман Абрамович нанял инвестиционный банк для рассмотрения вопроса продажи "Челси", сообщает Sunday Times. Владелец клуба обратился за помощью к специалисту банка Raine Group Джо Равитчу.

В клубе информацию издания опровергли. Источник в "Челси" заявил, что клуб не продается, Абрамович в этом не заинтересован.

Ранее сообщалось, что Абрамович отклонил предложение богатейшего человека Великобритании Джима Рэтклиффа, который предлагал за клуб 2 миллиарда фунтов стерлингов. В 2003 году россиянин купил "Челси" за 140 миллионов фунтов.