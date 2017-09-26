Слуцкий выпустит на матч с "Престоном" тот же состав, что и с "Редингом"

Стал известен состав "Халл Сити" на матч 10-го тура чемпион-лиги против "Престон Норт Энд". Наставник "тигров" Леонид Слуцкий выпустит на поле тех же 11 игроков, что и в предыдущем поединке с "Редингом" (1:1). В запас команды включен восстановившийся от травмы Камиль Грощицки.

Полностью заявка "Халла" выглядит следующим образом: Макгрегор, Доусон, Хектор, Томори, Аина, Кингсли, Мейлер, Ирвайн, Ларссон, Боуэн, Кэмпбелл. Запасные - Маннион, Мазух, Кларк, Хенриксен, Торал, Грощицки, Дико.

Матч "Халл Сити" - "Престон Норт Энд" начнется в 21.45 по московскому времени. "СЭ" проведет его трансляцию.