02:35 | ФУТБОЛ — Англия

Слуцкий встретился с Мусой в Лестере

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Нападающий "Лестера" Ахмед Муса сообщил, что встретился в Англии с главным тренером ЦСКА Леонидом Слуцким. В субботу "лисы" в рамках 21-го тура принимали на своем поле "Челси" и проиграли со счетом 0:3. Нигериец, который раньше выступал в составе армейцев, провел на поле 70 минут. Муса поблагодарил Слуцкого за поддержку.

Напомним, ЦСКА приобрел нигерийца в 2012 году у голландского "Венло" за 5 миллионов евро. В составе команды он провел 157 матчей во всех турнирах, в которых забил 56 мячей. В 2016 году армейцы продали Мусу в "Лестер" за 19,5 миллиона евро. В этом сезоне форвард провел 22 матча, в которых забил четыре мяча.

"Леонид Слуцкий сейчас здесь. Я даже не знаю, как правильно говорить о нем. Отец, тренер, наставник и вообще великий человек! Не могу отблагодарить вас за поддержку и постоянную веру в меня в ЦСКА и за пределами команды. Большое спасибо, что вы приехали в Лестер сегодня. Желаю вам самого лучшего", - написал Муса в Instagram.

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КОММЕНТАРИИ (2)
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