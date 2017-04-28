Слуцкий верно спрогнозировал результат в дерби Манчестера

Прогноз экс-главного тренера ЦСКА и сборной России Леонида Слуцкого на матч 26-го тура премьер-лиги "Манчестер Сити" – "Манчестер Юнайтед" (0:0) получился верным. 45-летний специалист предположил, что в игре будет ничью, а на это давал коэффициент 3.77 (здесь и далее – коэффициент предоставлен Winline). Кроме того, Слуцкий не исключал, что голкипер Давид де Хеа сможет сыграть на ноль с коэффициентом 5.10, и эта ставка сыграла бы.
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В ближайшее время ждите от него новый прогноз на игру 35-го тура АПЛ между "Тоттенхэмом" и "Арсеналом". Встреча состоится 30 апреля и начнется в 18.30 по московскому времени. "СЭ" проведет трансляцию матча.
ПРАВДОРУБ РОДЧЕНКОВ
Пельмень оракулом--предсказателем заделался???? Надо его на ""Битву экстрасенсов"" загнать!!! Пусть ТАМ на свечках, картах и куриной крови разную бредятину несёт......
12:03
СереХа
Леня красавец! Пресс прошёл (брал ничью за 3.7).
11:56
0500
Джин Игнатов..Очередное возвеличивание Слуцкого ! Свое величие он доказал в сборной !!!....... Не возвеличивание, а констатация, и, будь любезен, скажи- Черчесов лучше? Или покажи достойную замену.
11:56
Джин Игнатов
Очередное возвеличивание Слуцкого ! Свое величие он доказал в сборной !!!
11:49
0500
Зависть-плохое качество.
11:39
Slim Taller
Так вот какая,оказывается,у него работа в Англии! Вместо осьминога,результаты предсказывает.
11:34