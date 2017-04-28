Слуцкий верно спрогнозировал результат в дерби Манчестера

Прогноз экс-главного тренера ЦСКА и сборной России Леонида Слуцкого на матч 26-го тура премьер-лиги "Манчестер Сити" – "Манчестер Юнайтед" (0:0) получился верным. 45-летний специалист предположил, что в игре будет ничью, а на это давал коэффициент 3.77 (здесь и далее – коэффициент предоставлен Winline). Кроме того, Слуцкий не исключал, что голкипер Давид де Хеа сможет сыграть на ноль с коэффициентом 5.10, и эта ставка сыграла бы.

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