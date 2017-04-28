11:15 | ФУТБОЛ — Англия

Слуцкий верно спрогнозировал результат в дерби Манчестера

Леонид СЛУЦКИЙ. Фото Федор УСПЕНСКИЙ, "СЭ"
Леонид СЛУЦКИЙ. Фото Федор УСПЕНСКИЙ, "СЭ"
0
0
0
0
6
 
Леонид СЛУЦКИЙ.Леонид Слуцкий: "В дерби Манчестера я бы поставил на ничью"

Прогноз экс-главного тренера ЦСКА и сборной России Леонида Слуцкого на матч 26-го тура премьер-лиги "Манчестер Сити""Манчестер Юнайтед" (0:0) получился верным. 45-летний специалист предположил, что в игре будет ничью, а на это давал коэффициент 3.77 (здесь и далее – коэффициент предоставлен Winline). Кроме того, Слуцкий не исключал, что голкипер Давид де Хеа сможет сыграть на ноль с коэффициентом 5.10, и эта ставка сыграла бы.

"СЭ" напоминает, что теперь вы сможете регулярно читать в нашей газете и на сайте www.sport‑express.ru мнение знаменитого российского тренера о матчах чемпионата Англии и еврокубков!

В ближайшее время ждите от него новый прогноз на игру 35-го тура АПЛ между "Тоттенхэмом" и "Арсеналом". Встреча состоится 30 апреля и начнется в 18.30 по московскому времени. "СЭ" проведет трансляцию матча.

0
0
0
0
6
Материалы других СМИ
Some Text
КОММЕНТАРИИ (6)
Войти, чтобы оставить комментарий

ПРАВДОРУБ РОДЧЕНКОВ

Пельмень оракулом--предсказателем заделался???? Надо его на ""Битву экстрасенсов"" загнать!!! Пусть ТАМ на свечках, картах и куриной крови разную бредятину несёт......

12:03

СереХа

Леня красавец! Пресс прошёл (брал ничью за 3.7).

11:56

0500

Джин Игнатов..Очередное возвеличивание Слуцкого ! Свое величие он доказал в сборной !!!....... Не возвеличивание, а констатация, и, будь любезен, скажи- Черчесов лучше? Или покажи достойную замену.

11:56

Джин Игнатов

Очередное возвеличивание Слуцкого ! Свое величие он доказал в сборной !!!

11:49

0500

Зависть-плохое качество.

11:39

Slim Taller

Так вот какая,оказывается,у него работа в Англии! Вместо осьминога,результаты предсказывает.

11:34