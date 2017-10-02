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20:30 | Футбол — Англия

Слуцкий – тренер недели в чемпионшипе

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Главный тренер "Халл Сити" Леонид Слуцкий признан тренером недели по итогам 11-го тура чемпионшипа, сообщает EFL‏. Под руководством российского специалиста "тигры" обыграли "Бирмингем" (6:1).

Помимо Слуцкого в команду недели включен нападающий Камиль Грощицки. Отметим, что российский специалист был впервые назван лучшим тренером тура.

На данный момент "Халл" занимает 17-е место в турнирной таблице чемпионшипа, набрав 12 очков.

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Материалы других СМИ
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КОММЕНТАРИИ (2)
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П_о_в_а_р

Читалось.

20:51

armi

От ненависти до любви один шаг, так как и от любви до ненависти.

20:44