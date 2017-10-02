Слуцкий – тренер недели в чемпионшипе

Главный тренер "Халл Сити" Леонид Слуцкий признан тренером недели по итогам 11-го тура чемпионшипа, сообщает EFL‏. Под руководством российского специалиста "тигры" обыграли "Бирмингем" (6:1).

Помимо Слуцкого в команду недели включен нападающий Камиль Грощицки. Отметим, что российский специалист был впервые назван лучшим тренером тура.

На данный момент "Халл" занимает 17-е место в турнирной таблице чемпионшипа, набрав 12 очков.