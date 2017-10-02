Слуцкий – тренер недели в чемпионшипе

Главный тренер "Халл Сити" Леонид Слуцкий признан тренером недели по итогам 11-го тура чемпионшипа, сообщает EFL. Под руководством российского специалиста "тигры" обыграли "Бирмингем" (6:1).
Помимо Слуцкого в команду недели включен нападающий Камиль Грощицки. Отметим, что российский специалист был впервые назван лучшим тренером тура.
На данный момент "Халл" занимает 17-е место в турнирной таблице чемпионшипа, набрав 12 очков.
TEAM OF THE WEEK! 🌟– EFL (@EFL) 2 октября 2017 г.
Not easy to narrow this one down! Here's our selection of stand-out performers >> https://t.co/EBBL8HljMo pic.twitter.com/So6BFa9HUZ
П_о_в_а_р
Читалось.
20:51
armi
От ненависти до любви один шаг, так как и от любви до ненависти.
20:44