Слуцкий сфотографировался с сыном Брайана Клафа

Пресс-служба "Халл Сити" на своей странице в Твиттере опубликовала фотографию главного тренера Леонида Слуцкого после матча 2-го тура чемпион-лиги с "Бертоном" (4:1). На снимке российский специалист запечатлен с сыном Брайана Клафа Найджелом Клафом, возглавляющим "пивоваров".

Клаф-старший является легендой английского футбола. Вместе с "Дерби Каунти" и "Ноттингем Форест" в качестве главного тренера он выигрывал премьер-лигу. А также он дважды приводил "лесников" к победе в Лиге чемпионов.