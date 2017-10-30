Слуцкий раздумывает над необходимостью ротации в "Халл Сити"

Главный тренер "Халл Сити" Леонид Слуцкий перед матчем 15-го тура чемпионшипа с "Мидлсбро" раздумывает над необходимостью ротации, сообщает пресс-служба "тигров".

В этой встрече специалист не сможет рассчитывать на полузащитника Хона Тораля, получившего повреждение во встрече с "Ноттингем Форест" (2:3). Предполагалось, что он травмировал подколенное сухожилие и может пропустить от четырех до шести недель.

Другой хавбек "Халла" Эвандру должен вернуться в общую группу к концу недели. Уилльям Кин, Райан Мэйсон, Абель Эрнандес и Мозес Одубаджо восстанавливаются от травм.

Напомним, что матч "Халл Сити" - "Мидлсбро" состоится 31 октября, начало игры - в 22.45 по московскому времени. "СЭ" проведет трансляцию этой встречи.