Слуцкий рассказал про травмы в преддверии матча с "Норвичем"

Защитник "Халл Сити" Стивен Кингсли пропустит по меньшей мере четыре недели в связи с операцией на паху. По словам главного тренера команды Леонида Слуцкого, также под вопросом участие во встрече 12-го тура чемпионшипа против "Норвича" нападающего Фрейзера Кэмбелла, у которого повреждение колена.

– У Стивена была операция в Мюнхене в среду. Ему, вероятно, потребуется четыре недели на восстановление, – цитирует Слуцкого официальный сайт "Халла". – Он вернется только после международной паузы в ноябре. Мы также продолжаем наблюдать за Фрэйзером. Он получил травму в игре с "Бирмингемом". Она не очень серьезная. Но его участие в матче оцениваю как 50 на 50.

Также сложная ситуация с Эвандро. У него мышечное повреждение. Сейчас доктора обсуждают, что для него будет лучше всего – присоединиться к общей группе или продолжить работать индивидуально.