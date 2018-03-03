Слуцкий рассказал об обыгрывании его фамилии в британских СМИ

Бывший главный ЦСКА Леонид Слуцкий в эфире канала армейцев в YouTube сказал, что британская пресса поддерживала его с первого дня работы с "Халл Сити". Российский специалист возглавлял команду чемпионшипа с августа по декабрь 2017 года.

- В британской прессе ваша фамилия обыгрывалась как мистер Slut sky, в переводе - девушка легкого поведения на небе...

- На самом деле, когда они обращались ко мне, все время на называли по имени, фамилию не трогали. Обыгрывание фамилии было в первое время, пока это было непривычно. А дальше уже научились произносить, говорили нормально - Слуцкий.

- О британских журналистах есть стереотип - это акулы пера, монстры.

- Я на себе этого не прочувствовал. Все были доброжелательны с первого дня, всегда была поддержка. Они были максимально открыты. У журналистов есть свое мнение по поводу ведения игры, замен, тактического рисунка... Но всегда они высказываются очень аккуратно. Тренер решил использовать такой вариант, а на наш взгляд был возможен другой вариант. Но мой взгляд, они были лояльны, у них не было категоричных оценок.