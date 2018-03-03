Слуцкий рассказал об обыгрывании его фамилии в британских СМИ

Бывший главный ЦСКА Леонид Слуцкий в эфире канала армейцев в YouTube сказал, что британская пресса поддерживала его с первого дня работы с "Халл Сити". Российский специалист возглавлял команду чемпионшипа с августа по декабрь 2017 года.
- В британской прессе ваша фамилия обыгрывалась как мистер Slut sky, в переводе - девушка легкого поведения на небе...
- На самом деле, когда они обращались ко мне, все время на называли по имени, фамилию не трогали. Обыгрывание фамилии было в первое время, пока это было непривычно. А дальше уже научились произносить, говорили нормально - Слуцкий.
- О британских журналистах есть стереотип - это акулы пера, монстры.
- Я на себе этого не прочувствовал. Все были доброжелательны с первого дня, всегда была поддержка. Они были максимально открыты. У журналистов есть свое мнение по поводу ведения игры, замен, тактического рисунка... Но всегда они высказываются очень аккуратно. Тренер решил использовать такой вариант, а на наш взгляд был возможен другой вариант. Но мой взгляд, они были лояльны, у них не было категоричных оценок.
shpasic
должна быть в космосе.
17:34
баламошка
"В британской прессе ваша фамилия обыгрывалась как мистер Slut sky, в переводе - девушка легкого поведения на небе".//////////////////Бугага)) Гостеприимно приняли)
14:55
Jean4
Slut sky, Ass shaving, Jerk off - какие отличные русские фамилии для иностранного уха.)
14:54
Патриот Сибири
Врет агент Госдепа! Мы все знаем, что английские СМИ ненавидят все русское! У них план от Обамы до обеда выдать по полдюжины лживых новостей про нас!
14:36