Слуцкий рассказал о трогательном прощании с болельщиками "Халл Сити"

Главный тренер "Витесса" Леонид Слуцкий в интервью "России 24" подчеркнул, что всегда старается наладить хорошие отношения с болельщиками. По его словам, это ему удалось сделать даже в "Халл Сити".

– В "Халл Сити" болельщики ко мне относились великолепно. Самая потрясающая история с болельщиками случилась в последний день мой в Англии, – поделился Слуцкий. – Я пошел покупать чемодан для вещей, а это была пешеходная улица. Все люди, сидевшие в кафе, выбегали на улицу. Каждый что-то дарил: то открытку, то значок, то еще какую-то безделушку. Много говорили, до слез.

В Голландии еще не было большого опыта взаимодействия с болельщиками. Пытаюсь быть самим собой, понимаю, что весь футбол существует ради болельщиков. Не так важно, Россия это, Англия или Голландия. Когда ты максимально открыт и позитивен, получаешь такую же ответную реакцию. Это показательно было в "Халле", поскольку результаты были далеко не выдающимися. Но ни одного упрека я не услышал. Надеюсь, что отношения с болельщиками останутся на таком же уровне как минимум в "Витессе".