Слуцкий рассказал, чем чемпионшип отличается от РФПЛ

Главный тренер "Халл Сити" Леонид Слуцкий назвал главное отличие чемпионшипа от российской премьер-лиги. По словам наставника, в России есть явные фавориты, тогда как во втором по силе дивизионе Англии все команды примерно равного уровня, а результаты непредсказуемы.

- В чем разница между чемпионшипом и российской премьер-лигой? Такая же, как и между английской премьер-лигой. В России есть фавориты. ЦСКА всегда играет первым номером с невероятным преимуществом. Только встречи против "Спартака" или "Зенита" можно назвать очень сложными.

Средний уровень чемпионшипа очень и очень высок. В уровне команд нет большой разницы.