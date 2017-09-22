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22:27 | Футбол — Англия

Слуцкий рассказал, чем чемпионшип отличается от РФПЛ

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Главный тренер "Халл Сити" Леонид Слуцкий назвал главное отличие чемпионшипа от российской премьер-лиги. По словам наставника, в России есть явные фавориты, тогда как во втором по силе дивизионе Англии все команды примерно равного уровня, а результаты непредсказуемы.

- В чем разница между чемпионшипом и российской премьер-лигой? Такая же, как и между английской премьер-лигой. В России есть фавориты. ЦСКА всегда играет первым номером с невероятным преимуществом. Только встречи против "Спартака" или "Зенита" можно назвать очень сложными.

Средний уровень чемпионшипа очень и очень высок. В уровне команд нет большой разницы. 

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Материалы других СМИ
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КОММЕНТАРИИ (2)
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ДОЛОЙ ГАСТЕРОВ ИЗ РФПЛ

Чой--то за последние пару часов наклаватючили статеек про равиоля дох--....фигища.... Это для раскрутки завтрашнего очередного проигрыша???? Или ""спонсёр"" статеек всем известный писатель И.Р.?????

22:51

П_о_в_а_р

ЦСКА всегда играет первым номером с невероятным преимуществом. ---------------------------------- В Курске ща заорали.)

22:35