Слуцкий пригласит в "Халл Сити" молодых игроков "Челси"?

Россиянин Леонид Слуцкий в случае своего назначения на пост главного тренера "Халл Сити" намерен пригласить в клуб молодых игроков "Челси", утверждает London Evening Standard.

Отмечается, что 46-летний специалист будет использовать хорошие отношения с владельцем "синих" соотечественником Романом Абрамовичем, чтобы арендовать перспективных футболистов лондонцев.

Напомним, что на днях Слуцкий назвал себя футбольным проектом Абрамовича. Наставник может быть назначен на должность главного тренера "Халл Сити" в ближайшие 48 часов.

Добавим, что в прошлом сезоне "Челси" 44 раза отдавал своих игроков в аренду.

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