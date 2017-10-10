Слуцкий поучаствовал в "скачках" на ярмарке Халла

Главный тренер "Халла" Леонид Слуцкий во время паузы на матчи национальных команд посетил ежегодную ярмарку в Кингстон-апон-Халле. Тренера, одетого в жилет с эмблемой местного университета (титульного спонсора клуба), запечатлел болельщик "тигров" Филипп Тоттем. На фото Слуцкий участвует в игре Grand National, имитирующей национальную забаву – скачки. Как видно на снимке, стоимость участия в этой игре – один фунт.

Сама игра напоминает боулинг. Участники поочередно кидают небольшие шары в лунки, расположенные на другом конце игровой дорожки. После каждого попадания лошадь участника продвигается на определенное количество шагов. Побеждает тот, чья лошадь придет первой. Награда – плюшевая игрушка. (Гоша ЧЕРНОВ)