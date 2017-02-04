Слуцкий посмотрел матч "Челси" и "Арсенала" в компании с Шевченко и Абрамовичем

Экс-наставник сборной России и ЦСКА Леонид Слуцкий посетил матч 24-го тура чемпионата Англии между "Челси" и "Арсеналом". Российский специалист наблюдал за игрой в VIP-ложе вместе с владельцем клуба Романом Абрамовичем и бывшими игроками лондонцев Андреем Шевченко и Майклом Эссьеном.

Ранее сообщалось, что Слуцкий может получить пост в системе "Челси". На фото его видно за Шевченко.