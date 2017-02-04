17:12 4 февраля | ФУТБОЛ — Англия

Слуцкий посмотрел матч "Челси" и "Арсенала" в компании с Шевченко и Абрамовичем

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Экс-наставник сборной России и ЦСКА Леонид Слуцкий посетил матч 24-го тура чемпионата Англии между "Челси" и "Арсеналом". Российский специалист наблюдал за игрой в VIP-ложе вместе с владельцем клуба Романом Абрамовичем и бывшими игроками лондонцев Андреем Шевченко и Майклом Эссьеном.

Ранее сообщалось, что Слуцкий может получить пост в системе "Челси". На фото его видно за Шевченко.

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КОММЕНТАРИИ (6)
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GAW

Когда Челси забивал голы показывали Абрамовича,Слуцкого там и близко не было!

08:27

Slim Taller

Заголовок должен быть таким:" Челси, при помощи Слуцкого,одержал победу над Арсеналом ".

18:23 4 февраля

shpasic

наконец-то Слуцкий увидел, что такое футбол!

18:02 4 февраля

баламошка

Электросталец балабошка, смени шарманку, займись уроками//////////////Не мешай мне ТВОРИТЬ!!!)))

17:52 4 февраля

Электросталец

балабошка, смени шарманку, займись уроками

17:45 4 февраля

баламошка

Теперь Бегемот станет богатым как Абрамович и играть будет как Шева.

17:42 4 февраля

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