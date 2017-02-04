Слуцкий посмотрел матч "Челси" и "Арсенала" в компании с Шевченко и Абрамовичем

Экс-наставник сборной России и ЦСКА Леонид Слуцкий посетил матч 24-го тура чемпионата Англии между "Челси" и "Арсеналом". Российский специалист наблюдал за игрой в VIP-ложе вместе с владельцем клуба Романом Абрамовичем и бывшими игроками лондонцев Андреем Шевченко и Майклом Эссьеном.
Ранее сообщалось, что Слуцкий может получить пост в системе "Челси". На фото его видно за Шевченко.
Andriy Shevchenko and Michael Essien are both in attendance at Stamford Bridge today. pic.twitter.com/eofIqAtFbo– Squawka News (@SquawkaNews) 4 февраля 2017 г.
GAW
Когда Челси забивал голы показывали Абрамовича,Слуцкого там и близко не было!
08:27
Slim Taller
Заголовок должен быть таким:" Челси, при помощи Слуцкого,одержал победу над Арсеналом ".
18:23 4 февраля
shpasic
наконец-то Слуцкий увидел, что такое футбол!
18:02 4 февраля
баламошка
Электросталец балабошка, смени шарманку, займись уроками//////////////Не мешай мне ТВОРИТЬ!!!)))
17:52 4 февраля
Электросталец
балабошка, смени шарманку, займись уроками
17:45 4 февраля
баламошка
Теперь Бегемот станет богатым как Абрамович и играть будет как Шева.
17:42 4 февраля