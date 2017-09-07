Слуцкий пообещал станцевать и прочитать рэп, если выведет "Халл" в премьер-лигу

Главный тренер "Халла" Леонид Слуцкий вспомнил эпизод со свадьбы Романа Адамова, где он прочитал рэп молодоженам. Наставник пообещал записать еще одну песню, если выведет "тигров" в премьер-лигу в этом сезоне.

- Тогда я даже пошел в студию, чтобы записать трек, - приводит Daily Mail слова Слуцкого. - Это история наших отношений. Я горжусь тем, что 15 игроков "Олимпии" стали профессионалами, а Адамов и Колодин выиграли бронзу на Евро-2008. Я встречаюсь с ними каждый год, это моя вторая семья.

В песне я спросил жену Ромы: "Ты уверена, что хочешь выйти за него замуж?". Предупредил ее, что это последний шанс передумать. Был ли я пьян? Нет. Мне не нравится водка. Могу петь и танцевать без алкоголя.

Да, если мы выйдем в премьер-лигу, то я буду читать рэп и танцевать!