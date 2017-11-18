20:43 | Футбол — Англия

Слуцкий подарил матрешку комментатору BBC

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Главный тренер "Халл Сити" Леонид Слуцкий после матча 17-го тура чемпионшипа против "Ипсвича" (2:2) подарил матрешку комментатору BBC Дэвиду Бернсу. Как сообщает Hull Russia в Твиттере, таким образом российский специалист отблагодарил журналиста за поддержку.

Напомним, что в минувшей встрече подопечные Слуцкого упустили победу на 88-й минуте. "Тигры" не побеждают четыре матча кряду.

Это опять случилось: "Халл" потерял очки, пропустив в конце //
Трансляция матча "Халл Сити" – "Ипсвич" //
Турнирная таблица чемпионшипа – здесь

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Материалы сюжета: Леонид Слуцкий - в "Халл Сити"
Материалы других СМИ
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КОММЕНТАРИИ (2)
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czaroviu

Недавно наткнулся на блог чувака который накачал тело дома с помощью пояса миостимулятора, в начале не поверили, но решили с женой попробовать. Через неделю были в шоке от результата: помаленьку уходит пузо, вырисовываются кубики, подкачал спину, а жена убрала в талии пару сантиметров.Да и прикол что не надо ничего делать просто надел и включил, да и по времени всего 20 минут в день. Это реально самый ленивый и быстрый способ похудеть и подкачаться, вот тот блог --- https://kachook.blogspot.com

21:17

баламошка

Зачем на них матрёшки тратить, ведь Роман Аркадьевич до этого ещё заплатил.

20:49