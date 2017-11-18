Слуцкий подарил матрешку комментатору BBC

Главный тренер "Халл Сити" Леонид Слуцкий после матча 17-го тура чемпионшипа против "Ипсвича" (2:2) подарил матрешку комментатору BBC Дэвиду Бернсу. Как сообщает Hull Russia в Твиттере, таким образом российский специалист отблагодарил журналиста за поддержку.

Напомним, что в минувшей встрече подопечные Слуцкого упустили победу на 88-й минуте. "Тигры" не побеждают четыре матча кряду.

Это опять случилось: "Халл" потерял очки, пропустив в конце //

Трансляция матча "Халл Сити" – "Ипсвич" //

Турнирная таблица чемпионшипа – здесь