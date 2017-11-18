Слуцкий подарил матрешку комментатору BBC

Главный тренер "Халл Сити" Леонид Слуцкий после матча 17-го тура чемпионшипа против "Ипсвича" (2:2) подарил матрешку комментатору BBC Дэвиду Бернсу. Как сообщает Hull Russia в Твиттере, таким образом российский специалист отблагодарил журналиста за поддержку.
Напомним, что в минувшей встрече подопечные Слуцкого упустили победу на 88-й минуте. "Тигры" не побеждают четыре матча кряду.
Это опять случилось: "Халл" потерял очки, пропустив в конце //
Трансляция матча "Халл Сити" – "Ипсвич" //
Турнирная таблица чемпионшипа – здесь
Матрёшка комментатору ВВС Дэвиду Бёрнсу. Подарок от Слуцкого на пресс-конференции после ничьей с "Ипсвичем". Благодарность за поддержку. pic.twitter.com/AaXBuhJj6S– Халл Сити (@HullRussia) 18 ноября 2017 г.
czaroviu
Недавно наткнулся на блог чувака который накачал тело дома с помощью пояса миостимулятора, в начале не поверили, но решили с женой попробовать. Через неделю были в шоке от результата: помаленьку уходит пузо, вырисовываются кубики, подкачал спину, а жена убрала в талии пару сантиметров.Да и прикол что не надо ничего делать просто надел и включил, да и по времени всего 20 минут в день. Это реально самый ленивый и быстрый способ похудеть и подкачаться, вот тот блог --- https://kachook.blogspot.com
21:17
баламошка
Зачем на них матрёшки тратить, ведь Роман Аркадьевич до этого ещё заплатил.
20:49