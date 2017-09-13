Слуцкий определился с составом "Халла" на игру против "Фулхэма"

Главный тренер "Халл Сити" Леонид Слуцкий озвучил стартовый состав команды на матч 7-го тура чемпионшипа против "Фулхэма". В составе "тигров" дебютирует канадский защитник Фикайо Томори.

"Халл Сити": Макгрегор, Эйна, Хектор, Доусон, Томори, Кингсли, Мейлер, Ларссон, Грощицки, Боуэн, Дико.

Запасные: Маршалл, Кларк, Ирвайн, Хенриксен, Тораль, Диодаме, Кэмпбелл.

Отметим, что в запасе "Фулхэма" остался экс-полузащитник "Крыльев Советов" и "Зенита" Йоан Молло.

Трансляция матча "Фулхэм" – "Халл Сити"