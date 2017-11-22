Слуцкий - о строительстве команды в "Халле": "Думал, что это будет легкое время, но это не так"

Главный тренер "Халл Сити" Леонид Слуцкий после 18-го тура чемпионшипа сказал, что изучил возможности всех игроков своей команды. Российский специалист подчеркнул, что второй по силе дивизион английского футбола является непредсказуемым.

- Мы строим команду. Не так быстро, как я думал изначально, но строим, - сказал Слуцкий. - Я думал, что это будет легкое время, но это не так. Зато сейчас я понимаю возможности каждого игрока своей команды. И понимаю, что чемпионшип – непредсказуемая лига.

Нам необходимо победить. Иногда мы близко подбираемся к успеху, но теряем очки. Я понимаю, что ситуация меняется в каждом матче, и поэтому очень важно обрести стабильность.

"Халл" Слуцкого не может выиграть с 21 октября - безвыигрышная серия команды насчитывает пять матчей. После 18 туров "тигры" занимают 20-е место в турнирной таблице чемпионшипа, набрав 18 очков. У лидирующего "Вулверхэмптона" 38 баллов.

Безвыигрышная серия "Халла" продолжается. Слуцкого спас вратарь

"Время Слуцкого вышло?" Тренер не согласен