Слуцкий - о положении "Халла": "Необходимо сохранять веру"

Главный тренер "Халл Сити"​ Леонид Слуцкий отметил, что так и не понял, почему по ходу матча 16-го тура чемпионшипа против "Шеффилд Юнайтед" (1:4) его команда стала играть иначе. "Тигры" располагаются на 20 месте чемпионшипа.

– 55 минут мы играли нормально, но затем... – цитирует Hull Daily Mail Слуцкого. – У меня нет объяснения тому, почему после на поле была совсем другая команда. Первые 55 минут и оставшиеся 35 – это разные истории, и мы не в первый раз в нее попадаем. Мне очень сложно это понять.

Мы работаем друг с другом в последние три месяца, и у меня нет много информации о том, как местные футболисты реагируют на стрессовые времена. Мы можем изучить этот вопрос, но лекарства от этой болезни у нас нет. Однако мы найдем его.

Говорили с игроками "Халла" об этой ситуации, пытаемся ее исправить. Но сейчас у нас нет сильного менталитета, нет командного духа. Это плохо, просто ужасно. Я очень зол, потому что в такой ситуации сложно предсказать что-либо. И в таком положении команда может предстать в двух разных видах. Это загадка для меня. Мы изменили систему игры, улучшили физическую форму, но сложно изменить процесс в перерывах между матчами. Необходимо сохранять веру.

В Англии набирает обороты хештэг #SlutskyOut //

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