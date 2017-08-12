Слуцкий не сделал замен в "старте" "Халла" на первый домашний матч в истории

Стал известен состав "Халл Сити" на матч 2-го тура чемпион-лиги против "Бертон Альбиона". Игра станет первой домашней для "тигров" под руководством Леонида Слуцкого. По сравнению с предыдущей встречей с "Астон Виллой" (1:1) в стартовом составе не произошло ни одной замены.

Заявка "Халл Сити" выглядит следующим образом: Макгрегор - Эйна, Доусон, Хектор, Кларк - Боуэн, Хенриксен, Клукас, Грощицки - Кэмпбелл, Эрнандес; запасные - Мэннион, Мазух, Ленихан, Ларссон, Мейлер, Уэйр, Диоманде.

Матч "Халл Сити" - "Бертон Альбион" начнется в 17.00 по московскому времени. "СЭ" проведет трансляцию встречи.