Слуцкий не сделал изменений в стартовом составе "Халла" третий матч подряд

Стал известен состав "Халл Сити" на матч 3-го тура чемпион-лиги с "Вулверхэмптоном". Отметим, что российский наставник Леонид Слуцкий не меняет стартовый состав уже третью игру подряд.
Стартовый состав "Халла" выглядит следующим образом: Макгрегор – Эйна, Доусон, Хектор, Кларк – Боуэн, Хенриксен, Клукас, Грощицки – Кэмпбелл, Эрнандес.
Запасные: Мэннион, Мазух, Ленихан, Ларссон, Мейлер, Уэйр, Диоманде.
Матч "Халл Сити" – "Вулверхэмптон" пройдет сегодня и начнется в 21.45 по московскому времени. "СЭ" проведет текстовую трансляцию встречи.
L Osokin
изменения???? а что можно было???? что ж вы раньше не сказали мне???? лет десять назад(((
21:28
баламошка
Лёня - гениальный тактик)
21:12
Почти
Ставлю целое состояние на то , что Слуцкий заиграет в Чемпионшипе максимум 20 футболистов за сезон.
21:03