20:52 | Футбол — Англия

Слуцкий не сделал изменений в стартовом составе "Халла" третий матч подряд

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Стал известен состав "Халл Сити" на матч 3-го тура чемпион-лиги с "Вулверхэмптоном". Отметим, что российский наставник Леонид Слуцкий не меняет стартовый состав уже третью игру подряд.

Стартовый состав "Халла" выглядит следующим образом: Макгрегор – Эйна, Доусон, Хектор, Кларк – Боуэн, Хенриксен, Клукас, Грощицки – Кэмпбелл, Эрнандес.

Запасные: Мэннион, Мазух, Ленихан, Ларссон, Мейлер, Уэйр, Диоманде.

Матч "Халл Сити" – "Вулверхэмптон" пройдет сегодня и начнется в 21.45 по московскому времени. "СЭ" проведет текстовую трансляцию встречи.

 

🔶◾️ | Here’s the @HullCity team to face Wolves in tonight’s Sky Bet Championship clash at the KCOM #HULWOL

Публикация от Hull City (@hullcity) Авг 15 2017 в 10:44 PDT

Трансляция матча "Халл Сити" – "Вулверхэмптон"

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Материалы других СМИ
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КОММЕНТАРИИ (3)
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L Osokin

изменения???? а что можно было???? что ж вы раньше не сказали мне???? лет десять назад(((

21:28

баламошка

Лёня - гениальный тактик)

21:12

Почти

Ставлю целое состояние на то , что Слуцкий заиграет в Чемпионшипе максимум 20 футболистов за сезон.

21:03