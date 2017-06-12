21:58 | ФУТБОЛ — Англия

Слуцкий назвал российских футболистов, которые могли бы заиграть в Англии

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Экс-наставник ЦСКА и сборной России Леонид Слуцкий, первый в истории российский тренер, который будет работать в клубе с родины футбола – "Халл Сити", дал "СЭ" эксклюзивное интервью обо всем. Вторую из трех частей публикуем сегодня.

– Назовите трех игроков, которые реально могут заиграть в английской лиге.

– Даже четырех: Шатов, Смолов, Дзюба и Головин. (После паузы.) Дзагоев – пять. Акинфеев – шесть.

Отметим, что Слуцкий также сообщил, что Александр Головин "вряд ли перейдет в "Халл Сити". (Дмитрий СИМОНОВ)

Вторая часть эксклюзивного интервью Слуцкого – по ссылке

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КОММЕНТАРИИ (1)
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Сергей 001

Дзюба то да. Его скоро из Зенита попрут , вот и пускай к Слуцкому едет.

22:15