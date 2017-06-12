Слуцкий назвал российских футболистов, которые могли бы заиграть в Англии

Экс-наставник ЦСКА и сборной России Леонид Слуцкий, первый в истории российский тренер, который будет работать в клубе с родины футбола – "Халл Сити", дал "СЭ" эксклюзивное интервью обо всем. Вторую из трех частей публикуем сегодня.
– Назовите трех игроков, которые реально могут заиграть в английской лиге.
– Даже четырех: Шатов, Смолов, Дзюба и Головин. (После паузы.) Дзагоев – пять. Акинфеев – шесть.
Отметим, что Слуцкий также сообщил, что Александр Головин "вряд ли перейдет в "Халл Сити". (Дмитрий СИМОНОВ)
- Леонид Слуцкий
- Игорь Акинфеев
- Алан Дзагоев
- Артем Дзюба
- ЦСКА (футбол)
- Халл Сити
- Федор Смолов
- Олег Шатов
- Александр Головин (футбол)
Сергей 001
Дзюба то да. Его скоро из Зенита попрут , вот и пускай к Слуцкому едет.
22:15