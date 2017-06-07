20:02 | ФУТБОЛ — Англия

Слуцкий может быть назначен главным тренером "Халл Сити" в ближайшие 48 часов

9

"Халл Сити" объявит имя главного тренера в ближайшие 48 часов, утверждает Sky Sports. Отмечается, что главным претендентом на этот пост является российский наставник Леонид Слуцкий. Ранее сообщалось, что 46-летний специалист уже согласовал двухлетний контракт с английским клубом.

Напомним, что Слуцкий покинул ЦСКА в декабре 2016 года. С тех пор он находится в поисках работы. Некоторое время бывший тренер сборной России находился в Англии – следил за английским футболом и изучал язык. Ранее СМИ сообщали о том, что он может возглавить "Уотфорд", но клуб премьер-лиги отказался от его кандидатуры.

"Халл Сити" по итогам сезона-2016/17 занял в премьер-лиге 18-е место и вылетел в чемпион-лигу.

Леонид Слуцкий: "Сегодняшний проект Абрамовича в российском футболе - это я"  //
Daily Star: "Слуцкий согласовал с "Халлом" двухлетний контракт" // 
Журналист Daily Star: "Зарплата Слуцкого в "Халле" – 450 тысяч фунтов в год //
"Пусть фанаты умирают, когда захотят". Куда зовут Слуцкого // 
Первый экзамен Слуцкого – "Оксфорд". Что ждет тренера в "Халле"

9
Материалы других СМИ
Some Text
КОММЕНТАРИИ (9)
Войти, чтобы оставить комментарий

shpasic

это как про встречу с динозавром, так и тут: может возглавить, а может и не возглавить. где же тут гадости?

21:04

marksan

shpasic____ Я уже писал о Вас. Но без гадости не можете?

21:00

marksan

Ждём-с! Это будет интересно посмотреть!

20:59

Непорочный как ТИ

48...47...46...45...свуцкий заблудился в метро и не успел...пронесло подумали фаны ХАлла

20:45

shpasic

можно ещё другую новость выпустить: "Слуцкий может не возглавить Халл Сити в ближайшие 48 часов".

20:33

howard

Буду очень рад за российского тренера, который ставит перед собой достойные задачи. Первейший тренер у нас в стране.

20:27

баламошка

Лёня захватил в заложницы королеву и угрожает её съесть через 48 часов, если ему не дадут возглавить какой-нибудь клуб чемпионшипа.

20:23

Andre_Saratov

Обратный отсчет на сайте надо запускать.

20:15

Весёлый©

Пойду, фильм скачаю. СПОЙЛЕР! (там про зека с дурными манерами, откинувшегося на время с зоны, чтобы помочь белой кости понять, что с ними не так).

20:15