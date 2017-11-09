Слимани зимой уйдет из "Лестера"

Нападающий Ислам Слимани планирует покинуть "Лестер" в зимнее трансферное окно, утверждает Leicester Mercury. 29-летний алжирец в 2016 году перебрался в английский клуб из лиссабонского "Спортинга" за 30 миллионов евро, однако не смог закрепиться в стартовом составе. В этом сезоне он сыграл всего 107 минут в чемпионате Англии в 6 матчах.