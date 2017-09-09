Слимани и Варди - в нападении "Лестера" на матч против "Челси"

Тренерский штаб "Лестера" определился со стартовым составом на домашний матч 4-го тура чемпионата Англии против "Челси". В нападении у "лис" сыграют Джейми Варди и Ислам Слимани.
Полностью состав "Лестера" выглядит следующим образом:
Шмайхель - Симпсон, Морган, Магуайр, Фукс - Олбрайтон, Джеймс, Ндиди. Махрез - Варди, Слимани.
Напомним, матч "Лестер" - "Челси" состоится сегодня. Начало встречи - в 17.00 по московскому времени. "СЭ" проведет ее текстовую трансляцию.
Today's starting XI: Schmeichel, Simpson, Morgan (c), Maguire, Fuchs, Ndidi, James, Albrighton, Mahrez, Slimani, Vardy. #LeiChe pic.twitter.com/joUb1NvN1V– Leicester City (@LCFC) 9 сентября 2017 г.