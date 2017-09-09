Слимани и Варди - в нападении "Лестера" на матч против "Челси"

Тренерский штаб "Лестера" определился со стартовым составом на домашний матч 4-го тура чемпионата Англии против "Челси". В нападении у "лис" сыграют Джейми Варди и Ислам Слимани.

Полностью состав "Лестера" выглядит следующим образом:

Шмайхель - Симпсон, Морган, Магуайр, Фукс - Олбрайтон, Джеймс, Ндиди. Махрез - Варди, Слимани.

Напомним, матч "Лестер" - "Челси" состоится сегодня. Начало встречи - в 17.00 по московскому времени. "СЭ" проведет ее текстовую трансляцию.