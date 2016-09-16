Славен Билич: "Яркий футбол и сольные проходы игроков – это всегда здорово!"

Главный тренер "Вест Хэма" Славен Билич призвал своих футболистов продолжать показывать яркий футбол. Тем самым наставник "молотобойцев" поддержал игроков после поражения в домашнем матче 4-го тура чемпионата Англии против "Уотфорда" (2:4).

– Конечно, с одной стороны, это здорово – повести 2:0 в первом тайме и "отправиться спать", – цитирует Mirror Билича. – Но итоговые 2:4 после финального свистка способствуют моментальному пробуждению, так что, поверьте, после матча с "Уотфордом" мы точно не в полудреме!

Я работаю с командой больше года, и за это время ни разу не увидел у своих игроков недооценки соперника. Со всеми необходимо играть предельно собранно. При этом я не устаю утверждать, что яркий футбол с красивыми техническими действиями абсолютно уместен, если он приносит победы и дарит радость болельщикам. Сольные проходы, заканчивающиеся голами и приносящие пользу команде, – это всегда здорово!

Отметим, что "Вест Хэм" одержал единственную победу в этом сезоне, обыграв в домашнем матче 2-го тура премьер-лиги "Борнмут" (1:0). В субботу команда Билича в гостевом матче 5-го тура чемпионата Англии сыграет с "Вест Бромвичем". Матч начнется в 17:00 по московскому времени.