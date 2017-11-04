Славен Билич: "Я в сложном положении"

Главный тренер "Вест Хэма" Славен Билич посетовал на то, что его команда слишком легко пропустила первые мячи в матче чемпионата Англии с "Ливерпулем" (1:4). По его словам, необходимо налаживать игру в обороне.

– Мы начали хорошо, первые 20 минут выполняли план, а потом очень просто пропустили два мяча, – цитирует ВВС Билича. – Попытались сыграть более открыто во втором тайме, удалось забить, но соперник здорово играет на встречных атаках. Это серьезное поражение для нас. Не думаю, что нам не хватило старательности. Нужно было лучше защищаться. Если вы на таком уровне проигрываете 0:2, то уже тяжело вернуться. Я должен обсудить ситуацию с руководством. Мы поговорим об этом поражении. Для меня это сложная ситуация. Но я верю в себя. Тяжело сказать, есть ли у меня поддержка клуба.