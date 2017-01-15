03:45 | ФУТБОЛ — Англия

Славен Билич: "Я схожу с ума, когда Кэрролл делает удары через себя"

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Главный тренер "Вест Хэма" Славен Билич после матча 21-го тура чемпионата Англии против "Кристал Пэлас" (0:3) отметил, что беспокоится за Энди Кэрролла, когда тот выполняет удары через себя. Нападающий в конце встречи забил мяч в таком стиле. По словам хорвата, он боится, что форвард может получить травму. 

- У Кэрролла большая история травм, - приводит Goal слова Билича. - Поэтому я схожу с ума, когда он делает это на тренировках. Не хочу, чтобы ему было больно.

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Материалы REN-TV

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