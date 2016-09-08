Славен Билич: "Я бы и сам подписал Погба, но сегодня клубы тратят сумасшедшие деньги на игроков"

Главный тренер "Вест Хэма" Славен Билич отметил, что с удовольствием бы подписал полузащитника Поля Погба, который летом перешел за 105 миллионов евро из "Ювентуса" в "Манчестер Юнайтед". Экс-наставник "Локомотива" подчеркнул, что сегодня клубы тратят слишком большие деньги на футболистов.

– Если бы мы могли – мы бы подписали Погба, не сомневайтесь, – цитирует клубная пресс-служба Билича. – Однако я первым готов заявить, что сегодняшние траты в футболе – это сумасшествие. Но таковы законы игры, и чтобы быть на вершине, тебе необходимы соответствующие инструменты. Бесполезно ловить акулу обычной удочкой.